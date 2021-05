O lateral espanhol Pedro Porro esteve este sábado no relvado em Alcochete, mas ainda com trabalho condicionado no apronto dirigido por Rúben Amorim.

Porro não esteve na última partida do Sporting, tendo sido substituído por João Pereira.

Ainda no boletim clínico dos leões estão Bruno Tabata e Tiago Tomás.

O Sporting pode ser campeão, 19 anos depois, já na próxima segunda-feira.