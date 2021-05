Sérgio Conceição faltou a “flash interview”. Processo disciplinar para o FC Porto

O Conselho de Disciplina da FPF abriu um processo de inquérito ao FC Porto. Em causa a falta do treinador à “flash-interview” após a partida contra o Benfica.

Sérgio Conceição tinha sido castigado, mas acabou por estar no banco durante partida da Luz depois de o Tribunal Arbitral do Desporto ter suspendido o castigo do técnico azul e branco.

No final do Benfica 1-1 FC Porto foi o adjunto Vítor Bruno a comparecer na entrevista rápida.

Os regulamentos obrigam a que seja sempre o técnico principal a estar nestas entrevistas. Por isso, o Conselho de Disciplina aguarda as justificações dos dragões.