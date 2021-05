União Europeia vai comprar mais 1,8 mil milhões de vacinas à Pfizer

O anúncio foi feito este sábado de manhã pela Presidente da Comissão Europeia. Na rede social Twitter, Ursula von der Leyen diz que a União Eeuropeia acaba de aprovar um contrato com a BioNTech/Pfizer e que vai garantir 900 milhões de doses da vacina - com mais 900 milhões de opção.

O presidente do Conselho Europeu disse este sábado que os líderes estão “disponíveis” para negociar uma “proposta concreta” de suspensão das patentes de vacinas contra a covid-19, mas que esta não é a “bala mágica” a curto prazo.

Falando aos jornalistas à chegada ao Conselho Europeu informal que hoje decorre no Porto, e depois de um jantar oficial dominado por este tema, o responsável belga vincou que os chefes de Governo e de Estado da União Europeia (UE) “concordaram que é preciso fazer tudo o que for possível para aumentar em todo o mundo a produção de vacinas”.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, reiterou este sábado que, no que se refere ao combate à pandemia, “a prioridade atual não são as patentes” das vacinas, instando os países anglo-saxónicos a “acabarem com a proibição de exportações”.

“Hoje, não há uma única fábrica no mundo que não possa produzir doses [de vacinas] para países pobres por causa das patentes. A prioridade hoje não são as patentes - estaríamos a iludir-nos - é a produção”, disse Macron.