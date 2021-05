Morreu Bo, o cão de água português dos Obama

O cão de água português, oferecido a Obama em 2009 pelo senador Edward M. Kennedy, foi um dos elementos da família do então presidente democrata, durante os dois mandatos na Casa Branca.

Bo, o cão de água português que o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, adotou em 2009 morreu hoje com 13 anos, em consequência de um cancro, anunciou o político nas redes sociais.

"Ele aguentou toda a confusão de se estar na Casa Branca; ladrava, mas não mordia; no verão adorava saltar para a piscina; era calmo com as crianças; esperava pelas migalhas à volta da mesa e tinha um ótimo pelo", escreveu Barack Obama nas redes sociais.

A escolha do cão foi amplamente noticiada na altura pelos media norte-americanos, até porque, durante a campanha eleitoral, Barack Obama tinha feito uma promessa às duas filhas de que poderiam ter um animal de companhia para compensar as suas ausências.