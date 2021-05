Macron pede aos EUA para pôr fim às restrições a exportações de vacinas

Veja também:

O Presidente francês, Emmanuel Macron, apelou aos Estados Unidos, este sábado, para porem fim às interdições nas exportações de vacinas e seus componentes e defendeu maior "eficácia" na produção de vacinas contra a Covid-19.

“Libertem as doses. Nós [União Europeia] controlamos as exportações para evitar as fraudes, mas não as interditamos, aliás exportamos metade do que produzimos”, frisou Macron numa conferência de imprensa após o Conselho Europeu informal, no Palácio de Cristal, no Porto.

O Presidente francês considerou que “a chave para produzir mais rapidamente vacinas para países pobres é produzir mais”, para o que “é necessário que os EUA levantem as interdições” às exportações de vacinas e seus componentes, sem os quais não é possível produzi-las.

“Sou pela eficácia. Quantas mais vacinas produzirmos, mais rapidamente conseguiremos esmagar a pandemia”, afirmou, apontando que, para “esmagar de vez” a pandemia de Covid-19, é necessária uma maior produção, exportação e transferência de tecnologia.