Foguetão chinês aproxima-se da Terra e poderá ser visto em Portugal

Durante a madrugada de domingo, os vestígios do foguetão chinês Long March 5B vão começar a cair na Terra e a arder na atmosfera do planeta. A probabilidade de os destroços provarem estragos são extremamente pequenas, mas se ficar acordado durante a noite poderá ver uma “chuva de estrelas” artificial durante a noite.

Na semana passada, a 29 de abril, o gigantesco Long March 5B foi enviado para o espaço a partir da plataforma de lançamentos de Wenchang, na China. O objetivo era de montar a terceira geração da estação espacial chinesa, na primeira de onze missões.

Tudo correu bem com a cabine de cerca de 22 toneladas, com capacidade para três astronautas e que vai compor o núcleo da estação, encontrando-se estável em órbita. Mas o primeiro estágio do foguetão, um objeto cónico com 30 metros de comprimento, cinco de diâmetro e 23 toneladas, “desobedeceu” às previsões: em vez de descer à Terra, os restos ficaram a orbitar o planeta de forma descontrolada.

Esse descontrolo traduz-se numa velocidade de cerca de 28 mil quilómetros por hora.

Segundo o ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, citado pela Reuters, os restos do Long March 5B deverão entrar em combustão na reentrada na atmosfera e não vão causar quaisquer danos materiais ou humanos.

Também o Centro Europeu de Vigilância e Controlo Espacial (EU SST, na sigla em inglês) apontou que a probabilidade de os vestígios do foguetão atingirem uma área povoada é “baixa”, mas devido à rota descontrolada, não é possível afastar por completo essa possibilidade.

Essa imprevisibilidade é particularmente relevante para Portugal, já que o território nacional abaixo de Braga poderá ver os restos do foguetão.

A última previsão da Aerospace Corporation aponta para uma reentrada no domingo, às 04h53, com uma margem de erro de 11 horas, no Oceano Índico. Mas olhando para o gráfico apresentado pela empresa, vemos que o território nacional está na possível zona de impacto do Long March 5B – que varia entre a latitude próxima de Nova Iorque, a norte, e a latitude mais próxima de Sidney, na Austrália, a sul.

O estágio do foguetão chinês vai passar quatro vezes por cima de Portugal, das 00h30 às 00h37, das 02h02 às 02h10, das 03h35 às 03h42 e das 05h08 às 05h15. A altitude dos destroços também varia de previsão para previsão, mas estima-se que na última janela seja possível ver os destroços a olho nu em Portugal Continental, especialmente na zona Centro e Sul do país.

No Funchal, terá visibilidade excelente entre as 06h39 e 06h46, e em Ponta Delgada terá essa visibilidade excelente entre as 06h37 e as 06h44.

Os foguetões Long March 5 têm sido essenciais para os esforços espaciais chineses, colocando em órbita módulos para a futura estação espacial chinesa e lançando sondas para a Lua e para Marte.

Apesar da elevada improbabilidade de atingir a terra, não seria a primeira vez que destroços espaciais atingem a terra. Em maio de 2020, peças de um Long March 5B danificaram algumas casas na Costa do Marfim, mas não provocaram feridos.