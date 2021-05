Afeganistão: Bomba junto a escola em Cabul causa pelo menos 55 mortos

A explosão de uma bomba junto a uma escola na zona ocidental de Cabul provocou este sábado pelo menos 55 mortes, muitos deles jovens estudantes, e 150 feridos, segundo os mais recentes dados de autoridades à agência Reuters.

Segundo a Reuters, a explosão terá sido causada por uma bomba num carro. As contas do Ministério do Interior do país mantém-se em 30 mortos.

O porta-voz do Ministério do Interior afegão, Tariq Arian, adiantou que várias ambulâncias acudiram ao local da explosão, junto à escola Syed Al-Shahda, num bairro maioritariamente xiita.

A mesma agência informa ainda que o porta-voz do Ministério da Saúde apelou aos residentes que colaborem com as autoridades e permitam que os veículos circulem, depois de uma multidão ter atacado ambulâncias e profissionais de saúde.

Até ao momento ainda ninguém reclamou a autoria do ataque, mas o Estado Islâmico tem atacado as minorias xiitas naquela zona, diz a Associated Press.

Esta explosão surge dias depois de as tropas dos Estados Unidos da América terem começado, oficialmente, a sua retirada.