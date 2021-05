Volta ao Algarve. Asgreen ganha contrarrelógio. Hayter cai mas reforça amarela

Asgreen subiu a terceiro, agora a 21 segundos do camisola amarela.

A 47.ª edição da Volta ao Algarve termina no domingo, com a quinta etapa, que liga Albufeira ao alto do Malhão em 170,1 quilómetros, decidindo o sucessor do belga Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep), vencedor em 2020.