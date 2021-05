Voleibol. Portugal derrota Noruega

A seleção portuguesa de voleibol masculino conquistou a segunda vitória, em igual número de jogos, no Grupo G de qualificação para o Europeu de 2021, ao impor-se por 3-0 à Noruega.

Em Budapeste, Portugal venceu pelos parciais de 25-18, 25-21 e 25-19, na segunda jornada do grupo.

No grupo da equipa das quinas está também a anfitriã Hungria e a Bielorrússia, derrotada na sexta-feira pela equipa lusa, por 3-2.

Este é o primeiro de dois torneios de apuramento. O segundo realiza-se em Matosinhos, na próxima semana.

Apuram-se para a fase final do Europeu, organizado por Polónia, República Checa, Estónia e Finlândia, entre 1 e 19 de setembro, os vencedores dos sete grupos de qualificação desta segunda fase de qualificação e os cinco melhores segundos classificados.

As 12 seleções apuradas juntar-se-ão aos quatro organizadores e a outras oito seleções já qualificadas de acordo com a classificação final do Europeu de 2019, no qual Portugal terminou em 20.º lugar.