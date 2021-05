Hóquei em patins. Benfica derrota FC Porto e está em vantagem nas meias-finais

O Benfica venceu o FC Porto, por 7-5, no primeiro jogo das meias-finais do “play-off” do campeonato de hóquei em patins.

Os encarnados entraram a todo o gás e marcaram 5 golos antes dos primeiros 10 minutos de jogo no Dragão.

Os azuis e brancos ainda reagiram na primeira parte e reduziram para 2-5.

Na segunda parte a partida foi mais equilibrada.

Pela equipa da Luz marcaram Valter Neves (2), Ordoñez (2), Sergi Aragones, Nicolia e Diogo Rafael.

Pelos donos da casa descontaram Gonçalo Alves (3), Reinaldo Garcia e Carlo di Benedetto.

São necessárias três vitórias para passar à final. O segundo jogo entre os dois vai realizar-se a 22 deste mês, também na Arena Dragão.

Na outra eliminatória, o Sporting recebe (15h00) o OC Barcelos.