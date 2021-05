​Mourinho já tem um mural em Roma

Poucos dias depois de ter sido anunciado como o próximo treinador do histórico clube AS Roma, José Mourinho foi imortalizado com um mural numa rua da capital italiana.



O técnico português aparece retratado aos comandos de uma icónica scooter Vespa, numa obra assinada pelo artista conhecido como Harry Greb.

José Mourinho, que vai substituir o também português Paulo Fonseca na AS Roma, aparece de fato, com um cachecol do clube e um lenço com as cores verde, branco e vermelho da bandeira de Itália.