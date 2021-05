O Liverpool venceu o Southampton, por 2-0, em partida da jornada 35 da liga inglesa.

Os golos dos (ainda) campeões ingleses foram apontados por Sadio Mané e Thiago Alcântara.

Com este triunfo, a equipa de Diogo Jota continua a sonhar com a qualificação para a Liga dos Campeões, agora com 57 pontos, e um jogo em atraso.

O Leicester, quarto, tem 63.

Já o Southampton tem 37 pontos no 16.º lugar e ainda não tem a manutenção garantida.