Hamilton atinge as 100 pole positions na carreira

"É incrível chegarmos à 100.ª 'pole'. Nunca desistimos e tentamos sempre melhorar. Quem pensaria, em 2012, que chegaríamos às 100? Estou extasiado, como se fosse a minha primeira", referiu o campeão mundial.

O britânico conquistou a primeira "pole position" da carreira no Grande Prémio do Canadá, em 2007, no ano de estreia na F1, com a McLaren.



A prova decorre este domingo a partir das 15h00.

Hamilton lidera o Mundial, com mais oito pontos do que Max Verstappen.