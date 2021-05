Seis vencedores do Prémio Pessoa assinalam Dia da Europa

A candidatura de Évora a Capital Europeia da Cultura em 2027 convidou seis dos galardoados com o Prémio Pessoa para assinalar o Dia da Europa, a 9 de maio. Cláudio Torres (arqueologia), Elvira Fortunato (engenharia), José Manuel Rodrigues (fotografia), Maria Manuel Mota (biomedicina), Miguel Bastos Araújo (biodiversidade) e Tiago Rodrigues (teatro) são os protagonistas de um encontro intitulado “A Europa Imaginada”. “Interessa-nos muito do Dia da Europa e no contexto da nossa candidatura, ouvir estas vozes, com ligações ao Alentejo, mas com uma relação de mundo na sua atividade, no seu pensamento e também na sua forma de estar”, justifica à Renascença, a coordenadora da Equipa de Missão da candidatura de Évora a Capital Europeia da Cultura em 2017. Para Paula Mota Garcia, “é urgente” discutir e refletir sobre o “que é isto de uma politica de humanidade” e como é que “a Europa pode trabalhar esta questão, até num período de pós-pandemia”. O encontro marcado para domingo, entre as 18h30 e as 20h30, no Colégio do Espírito Santo da Universidade de Évora, conta com transmissão online de acesso gratuito nos canais de Youtube e na página de Facebook da candidatura de Évora a Capital Europeia da Cultura. “Espero que seja uma conversa construtiva e que nos aproxime a todos destas urgências do mundo”, acrescenta a responsável.

Na nota de apresentação da iniciativa, a Equipa de Missão revela que vai ser “uma conversa sobre Beleza, Humanidade, Sustentabilidade e Ciência”, no âmbito do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, com o objetivo de “contribuir para uma ampla reflexão sobre o novo desígnio europeu, em que a Cultura assume uma dimensão preponderante aliada à tecnologia e à economia”. “Os contributos da ciência para uma construção cultural são indispensáveis, mais ainda quando o mundo reclama a urgência de uma sustentabilidade, onde o comportamento social e humano, tal como contributo da ciência, vai ter de entrar”, sublinha, Paula Mota Garcia. A coordenadora esclarece que na candidatura “não tratamos apenas o presente de uma cidade ou de um lugar, o seu passado, mas sim como é que nos queremos posicionar para o futuro”, e nessa medida, acentua, “a ciência concorre com uma importância maior, sobretudo quando desafia também ela própria a criação artística”. O debate, que vai decorrer entre as 18h30 e as 20h30, será moderado por João Ferrão, geógrafo, investigador e antigo secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades.

Pandemia não parou trabalho Apesar dos constrangimentos provocados pela pandemia, a Equipa de Missão assegura que continua a trabalhar na candidatura de Évora a Capital Europeia da Cultura em 2027, em parceria com todos os agentes sociais da região. “O percurso que temos feito tem sido muito interessante, por isso continuamos a trabalhar numa matriz identitária desta candidatura”, garante Paula Mota Garcia, que resume em três palavras o sentido desta missão: “participação, construção e o legado”. Este mês arranca um “novo patamar” da candidatura, com abertura de inscrições para a criação de dois grupos de discussão no âmbito do processo de participação pública. O principal objetivo destes grupos – desta vez, dirigidos a jovens e a maiores de 65 anos – é o de perceber a importância das atividades culturais na vida dos alentejanos, a sua identidade cultural e qual o futuro que desejam para a região. Os participantes vão ser divididos em dois grupos etários: dos 18 aos 30 anos, com sessões a realizarem-se nos dias 10 e 11 de maio; e os maiores de 65 anos, com sessões agendadas para os dias 17 e 18 de maio. No decorrer destes encontros, os grupos são convidados a partilhar perceções sobre o passado, o presente e o futuro da região, através de histórias, práticas quotidianas e imagens.