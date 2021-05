"Sporting merece ser campeão, mas vai ter vida difícil com o Boavista"

Ruí Óscar foi campeão nacional pelo Boavista, que na próxima terça-feira à noite, em Alvalade, pode ser testemunha do regresso do Sporting aos títulos no campeonato, depois de uma longa ausência de 19 anos. O antigo defesa não vê, no entanto, o Boavista como bobo da festa em Alvalade.



Os axadrezados "precisam de pontos e vão fazer a vida difícil ao Sporting". "Gostava de ver uma vitória do Boavista, que está a precisar de pontos para a manutenção, mas o Sporting é favorito", reconhece, em entrevista à Renascença.