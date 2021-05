Mário Jardel quer ir a Alvalade festejar título do Sporting

Mário Jardel gostaria de ser convidado pelo Sporting para celebrar o iminente título de campeão nacional dos leões, 19 anos depois da última conquista, da qual o ex-avançado brasileiro fez parte.

Hoje com 47 anos, Jardel representou o Sporting entre 2001 e 2003, tendo apontado 57 golos em 63 jogos disputados pelos leões. "Depois de tanto tempo seria bom voltar, e uma boa jogada de 'marketing' ao convidar-me, ao João Pinto, Rui Jorge, Pedro Barbosa, Sá Pinto e outras pessoas que estão mais próximas da Europa. Tenho passaporte português, estou a seis horas de distância e ficaria muito feliz de participar na festa", diz a Bola Branca.

O antigo avançado acredita que seria recebido como ídolo dos leões e que a sua história não se pode apagar.

"A minha história não se apaga, com 57 golos mais ainda. Ia dar um impacto maior na entrada no estádio e na festa. Estou disponível, espero que ouçam esta entrevista e possa receber o convite para matar essa saudade", atira

Com três jornadas por disputar, o Sporting pode ser campeão no início da próxima semana. Visto que o FC Porto tem vantagem no confronto direito, o Sporting precisa apenas de dois pontos para ser campeão.

O título pode ficar garantido "no sofá", na segunda-feira, porque o FC Porto entra em campo primeiro, em casa, contra o Farense. Caso os dragões não vençam, o Sporting confirma o título. Caso os dragões vençam, o Sporting precisa de vencer o Boavista no dia seguinte, na terça-feira, em Alvalade, para garantir na próxima jornada o título de campeão nacional.