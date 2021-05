Jardel diz que Sporting tem de "matar a questão do título" já com o Boavista

Mário Jardel, antigo avançado do Sporting e figura na conquista do último título conquistado, em 2002, aconselha os leões a "matarem a questão do título" já no próximo jogo com o Boavista, para não abrir dúvida em relação ao desfecho do campeonato.

"No futebol já vi de tudo, o Sporting tem que matar o jogo com o Boavista e ser campeão para não ficar dependente de outros resultados. Disse que se ganhasse ao Braga seria campeão, e a equipa voltou a ser o Sporting, mais do que merecido esse título. É um conjunto de fatores que levou ao título: Amorim é o comandante, atrás dele vem o presidente Frederico Varandas e o Hugo Viana, um bom controlo de balneário fez que isso acontecesse", começa por dizer a Bola Branca.

Apesar do conjunto de fatores, Jardel destaca o "grande trabalho de Rúben Amorim". "Entra na história, estou muito feliz por ver o Sporting novamente campeão", diz.

O Sporting chegará ao título sem grandes estrelas em comparação com os dois principais rivais. Jardel recorda que não é caso único, com a sua própria experiencia no futebol.



"No Grémio quando ganhei a Libertadores, tinhamos plantel normal e simples, mas fomos campeões. Tenho de tirar o chapéu à direção do Sporting pelo excelente ano. Com algumas contratações, vai fazer uma grande Liga dos Campeões no próximo ano", atira.

Jardel aconselha o Sporting a gerir bem o plantel na próxima época, entre contratações e possíveis saídas dos jogadores mais cobiçados: "Esse dinheiro vai ser de bom uso, vão aparecer propostas pelos jogadores que se destacaram este ano. O Sporting tem de gerir bem para entrar na Champions e passar a primeira fase".