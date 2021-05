O resultado do jogo de ontem no estádio da Luz era decisivo muito mais para o Benfica do que para o seu adversário portista. Estava em jogo a definição do segundo lugar da classificação, com acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões e aos milhões que essa situação proporciona.



Foi um jogo marcado por uma forte carga emotiva, nem sempre bem jogado, e com uma arbitragem que abriu portas às críticas mais variadas.

O juiz de campo Soares Dias pecou sobretudo no aspeto disciplinar, tendo sido salvo pelo Var João Pinheiro nas questões de ordem técnica, o qual evitou que o trabalho do seu colega portuense se transformasse num autêntico desastre.

Os portistas trabalharam mais do que os benfiquistas, o que ficou expresso nas contas finais do jogo, com supremacia dos dragões em quase todas as variantes.

O Benfica ainda marcou primeiro, só que o Porto reagiu na segunda parte e foi capaz de chegar a uma igualdade que serve também o Sporting, este agora com uma vantagem mais gorda no primeiro lugar, que ocupa com toda a justiça.

Daqui resulta a grande frustração encarnada, já que o segundo lugar ficou agora mais difícil de alcançar. E, relegado para a terceira posição, o Benfica vai ter de se submeter, outra vez, à fase de qualificação da Champions, o que representa sempre uma autêntica lotaria.

O que aconteceu no começo desta temporada ainda está bem na memória dos benfiquistas, sobretudo pelas consequências que originou a partir daí.