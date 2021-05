​Cimeira Social deve avançar com plano para “resolver problema dos 90 milhões de pobres” na Europa

O bispo afirma que “o problema não se resolve apenas com assistencialismo às pessoas”, embora “para algumas terá que ser [com assistencialismo] porque não têm capacidade de trabalhar”.

A Cimeira Social do Porto deve apresentar um plano de ação com pistas sobre a forma de "resolver o problema dos 90 milhões de pobres que existem na Europa", defende o presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social.

"Esse risco haverá sempre, se não tivermos pessoas com o sentido de bem, sentido de justiça, e se tivermos gente inspirada no oportunismo das situações”, admite o bispo de Santarém.

Situação agravada com a pandemia. Dados do relatór(...)

D. José Traquina lamenta o facto de, “infelizmente, haver sempre alguém que na sua maneira de estar não aplica uma moral, ou ética social de modo a ter em conta qual é o objetivo que se pretende".

O presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social alerta, também, para a necessidade de se corrigir o acesso ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES). Diz que as instituições mais débeis do ponto de vista económico não podem ser prejudicadas.

Nas palavras do bispo, “esse programa de apoio será feito de acordo com a capacidade que a instituição tem economicamente. Quer dizer, quanto mais alto for o autofinanciamento da instituição assim será também o apoio do PRR através do PARES”.

D. José Traquina entende que, desta forma, “as instituições mais fortes, que têm mais dinheiro, é que vão conseguir os apoios”, o que “para a coesão territorial do país levanta um problema”.

“Então e os centros sociais e as misericórdias do interior que têm menos proventos, que têm mais pobres, como é que vão concorrer?”, pergunta o bispo de Santarém.

D. José Traquina diz que se exige uma correção para que “as instituições mais débeis economicamente e do interior do país não sejam prejudicadas apenas porque têm menos dinheiro”, até porque “deviam ser mais ajudadas”.