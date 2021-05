Renovação de Sérgio Conceição deve ser anunciada quando o FC Porto confirmar a entrada na Champions

Em entrevista à Renascença , o antigo campeão pelo Porto, diz acreditar que, apesar do insucesso no campeonato, Pinto da Costa irá anunciar a renovação de contrato com o treinador, logo que a classificação esteja fechada para o Porto.

O FC Porto ficou mais longe da luta pelo título, após o empate no clássico com o Benfica , mas manteve os quatro pontos de vantagem sobre os encarnados, na luta pela segunda posição.

Com o empate na jornada 31 entre Benfica e FC Porto, e a vitória do Sporting em Vila do Conde, os leões ficaram a uma vitória do título. Se vencer o Boavista na terça-feira, na ronda 32, o Sporting é campeão. Poderá antecipar a festa, caso o FC Porto não vença o Farense na segunda-feira, no Dragão.