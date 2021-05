O FC Porto regressou aos treinos nesta sexta-feira, poucas horas depois do clássico no Estádio da Luz contra o Benfica, ainda com dois jogadores indisponíveis.

No boletim clínico portista figuram ainda os nomes de Mbaye (treino integrado condicionado) e Tecatito Corona (tratamento).

O plantel portista volta a treinar este sábado, às 11h00, no Olival. O jogo com o Farense está marcado para segunda-feira, às 20h15, no Estádio do Dragão.