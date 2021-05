Arbitragem do clássico? "Queixem-se da Covid-19 que ninguém se chateia"

"Se considerarmos que a Supertaça faz parte desta temporada, até pela altura em que foi jogada, ganhámos um título, apesar do Jorge Jesus dizer que o Porto não ganhou nada. O Benfica é que não ganhou nenhum e tenho dúvidas de que ganhe a Taça. O FC Porto teve uma prestação média ou boa na Liga dos Campeões e uma prestação má em tudo o resto, excetuando a Supertaça. Taça de Portugal e Taça da Liga miseráveis e no campeonato foram as condições mínimas", aponta.

Confrontado com as críticas do Benfica em relação à arbitragem de Artur Soares Dias, Manuel Serrão lembra as palavras de Jorge Jesus e a justificação encontrada pelo treinador do Benfica para a fraca temporada dos encarnados: a Covid-19.

Empate justo no clássico

Para Manuel Serrão, depois da vitória do Sporting em Vila do Conde diante do Rio Ave, o título já era uma miragem para o FC Porto. Daí o empate no clássico com o Benfica ser considerado um bom resultado para os campeões nacionais.

"Era o que eu almejava. Percebi que o título era uma miragem depois do Sporting ter ganho ao Rio Ave e ao Braga. Para afastarmos o Benfica das veleidades do segundo lugar, precisávamos de um empate e isso aconteceu. Está tudo resolvido na frente, agora vamos ver o que acontece no fundo da tabela", conclui.

Com três jornadas por disputar, o Sporting é líder com 79 pontos, mais oito do que o FC Porto, que é segundo classificado. O Benfica fecha o pódio, com 67 pontos somados.