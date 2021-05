“Rota Certa”. PJ desmantela grupo de tráfico de droga no Sul do país

A Polícia Judiciária desarticulou uma estrutura dedicada à introdução de significativas quantidades de cocaína no continente europeu, sediada no Sul do país.

A operação, designada “Rota Certa”, decorreu “nos últimos dias” e é descrita pela Judiciária como “uma complexa operação policial”.

“No decurso das diligências de investigação realizadas, foi possível identificar atividade que confirmou o plano de transporte em viaturas de 167kg de cocaína com elevado grau de pureza”, refere o comunicado enviado às redações nesta sexta-feira.

A estrutura desmantelada era composta por pessoas de várias nacionalidades, que se instalaram em unidades hoteleiras do Sul, residências de férias e utilizavam viaturas de aluguer para as deslocações.

Na sequência da operação, foram detidos quatro homens com idades compreendidas entre os 35 e os 55 anos, todos referenciados por tráfico de estupefacientes. Irão agora ser presentes à autoridade judiciária competente para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.