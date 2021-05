Pobreza infantil no Porto. “Não quero que os meus filhos sejam o que eu fui”

Tem 34 anos. É solteira, com dois filhos a cargo. Sandra Silva faz limpezas a tempo parcial, na EB 2 3 de Paranhos, no Porto. Mora no Bairro de Contumil, freguesia de Campanhã. A casa é da Câmara e a renda é baixa. Mas o que recebe todos os meses fica longe do salário mínimo nacional.

“Por este trabalho na escola ganho cerca de 147 euros. E tenho a pensão de alimentos dos meus filhos. O pai não dá, dá-me o tribunal. Um pouco acima dos 200 euros pelo dois. Tenho ainda um abono de 130 euros”, detalha.

Com dois adolescentes em casa, é difícil gerir o orçamento familiar. Os filhos, um rapaz de 16 e uma rapariga de 13, ambos na escola, têm expectativas. Quando vai às compras a estratégia é comprar o mais barato. Sandra refere que as prioridades, “quando há dinheiro, é fazer as compras para dentro de casa e pagar as contas”.

Por diversas vezes conta com a ajuda da mãe, quer na alimentação quer no pagamento de alguma fatura que vá para lá do apertado orçamento mensal.

Contudo, as limitações não se ficam pelo supermercado. Estendem-se ao vestuário. Não consegue comprar roupa para os dois ao mesmo tempo. “Tem de ser um mês um, um mês outro. Ele também recebe uma bolsa da escola, entre 80 e 90 euros, mas é dinheiro dele. É dinheiro para ele ir comprando as suas coisinhas. No entanto, se eu precisar ele é o primeiro a chegar à minha beira para me dar o dinheiro. Mas isso eu não quero, é mesmo só para ele. E dá à irmã, se tiver de comprar uma roupa para a irmã compra. É apertadinho, mas vamos sempre para a frente. Há meses piores e outros melhores”.