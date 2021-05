​Greve do SEF com adesão de 55%. “O cenário é caótico”, diz sindicato

A greve desta sexta-feira do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) teve uma adesão de 55%, indicam os dados provisórios avançados pela direção nacional.



Até às 15h00 de hoje, de acordo com os dados provisórios disponíveis, regista-se uma adesão à greve de cerca de 55% dos funcionários da carreira de investigação e fiscalização e carreira geral, no cômputo total das unidades orgânicas de Portugal continental e ilhas.

Dos 36 postos de atendimento disponíveis ao público, a nível nacional, 26 estiveram encerrados devido à greve.

O SEF irá proceder à remarcação dos atendimentos e irá notificar os cidadãos, via e-mail, de nova data para atendimento.

A greve no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, contra a reestruturação do serviço, levou ao “encerramento a 100%” da “grande maioria dos departamentos” nacionais do serviço, disse à agência Lusa fonte sindical.



“O cenário é caótico, estamos a cumprir apenas os serviços mínimos” nos aeroportos e portos, acrescentou, sublinhando que a adesão “ultrapassa as melhores expectativas, o que é demonstrativo do estado de espírito e anímico dos funcionários”., afirma o presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF/SEF), Acácio Pereira.



A greve de inspetores e funcionários, que começou às 00:00 e termina às 24:00 desta sexta-feira.



A ação é motivada pela formalização "da intenção do Governo extinguir o SEF" em Conselho de Ministros e tornada pública em Diário da República no dia 14 de abril.