GNR detetou 92 cães num canil do concelho de Gouveia “sem condições”

Segundo o Comando Territorial da GNR da Guarda, os animais foram detetados, na quinta-feira, durante a realização de uma operação de fiscalização por elementos do Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações Ambientais (NICCOA) e do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Gouveia.

A GNR realizou uma operação de fiscalização num canil, onde se encontravam 92 cães “sem condições higieno-sanitárias e de habitabilidade”, no concelho de Gouveia, no distrito da Guarda, foi hoje anunciado.

Segundo a fonte, “os animais ficaram à guarda da Autoridade Veterinária Municipal para avaliação do seu estado de saúde”.

“Dos 92 canídeos, 22 foram encaminhados para a Associação Midas e dois, de raça potencialmente perigosa, foram encaminhados para o Canil Municipal de Seia”, remata a nota.

A ação da GNR contou com o reforço de elementos do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) e com o apoio da Autoridade Sanitária Veterinária de Gouveia e da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária (DGAV).