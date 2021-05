Covid-19: Surto em escola empurra ​Arganil para o top da incidência

Veja também:

Um surto na escola básica de Arganil terá estado na origem do elevado número de contágios no concelho, avança o autarca em declarações à Renascença. Luís Paulo Costa não tem dúvida de que o concelho vai regredir no plano de desconfinamento.



Arganil é o município do país com maior incidência, com 590 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, anunciaram esta sexta-feira as autoridades de saúde.

O presidente da Câmara de Arganil, Luís Paulo Costa, lembra que o concelho tem apenas 11 mil habitantes, o que leva a que um pequeno surto ganhe maior significado estatístico.