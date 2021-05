Covid-19. Pandemia continua a decrescer em todos os parâmetros

A pandemia da Covid-19 continua a perder ritmo em Portugal e os vários parâmetros que o país usa para controlar a propagação do vírus continuam a descer. São essas as conclusões do relatório semanal sobre a monitorização das linhas vermelhas do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA) e da Direção-Geral da Saúde (DGS), publicado esta sexta-feira.

Nos hospitais, tal como se tem verificado nos relatórios diários da DGS sobre a situação epidemiológica, as unidades de cuidados intensivos (UCI) apresentam uma "tendência ligeiramente decrescente, encontrando-se abaixo do valor crítico definido (245 camas ocupadas)".

Relativamente à testagem, o relatório conjunto do INSA e da DGS aponta que houve "um decréscimo do número de testes para deteção de SARS-CoV-2 realizados nos últimos sete dias".

A proporção de testes positivos em relação ao total número de testes realizados mantém-se, no entanto, abaixo dos 4% definidos como o limite - cerca de 1% dos testes realizados nos últimos sete dias apresentaram um resultado positivo.

Também a proporção de casos confirmados notificados com atraso mantém-se abaixo do limiar de 10% e, na passada semana, "97% dos casos de infeção por SARS-CoV-2 foi isolado em menos de 24 horas após a notificação, e foi rastreado e isolado 81% dos seus contactos."

A variante identificada no Reino Unido, a B.1.1.7 continua a ser a que tem maior prevalência nos casos identificados de Covid-19, estando presente 91,2% dos casos.

Já as variantes identificadas na África do Sul e do Brasil foram identificadas, até ao dia 5 de maio, em mais nove casos e 16 casos respetivamente, desde o último relatório. No total, há 77 casos identificados com a variante da África do Sul (que passou de representar 2,5% dos casos em março para 1,3% dos casos em abril) e 101 casos da variante associada a Manaus, no Brasil (cuja prevalência aumentou, de 0,4% em março para 4,3%)

A estirpe B.1.617 identificada na Índia, a mais recente a entrar no país e a surgir no panorama internacional, foi identificada em sete casos em Portugal até ao dia 5 de maio, "sendo que os dados genéticos sugerem a existência de várias introduções distintas no país."