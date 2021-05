Como Portugal se está a preparar para vacinar 100 mil pessoas por dia contra a Covid-19

O ritmo de vacinação em Portugal aproxima-se gradualmente do marco das 100 mil inoculações diárias.

Um número que não é inédito, já que no dia 18 de abril foram administradas 118,8 mil doses. Mas o objetivo é que o ritmo aumente e o país passe a vacinar, em média, 100 mil pessoas por dia. Entre quarta e quinta-feira, esteve perto: foram administradas 90.929 doses de vacinas, entre as quais 42.372 segundas doses.

À RTP3, Gouveia e Melo, coordenador do grupo de trabalho da vacinação em Portugal, anunciou que Portugal chega a esse patamar a partir da próxima semana.

280 postos de vacinação criados em todo o país

Questionada pela Renascença sobre as adaptações logísticas necessárias a uma vacinação em massa, fonte oficial da task force de vacinação explica que "no início do processo, o principal estrangulamento consistia na disponibilidade de vacinas. Nesta fase, em que se está a passar para um período de maior disponibilidade de vacinas, o maior desafio é a sua administração o mais rapidamente possível, evitando stocks e acelerando a proteção da população portuguesa".

Para isso, foram preparadas respostas de vacinação massiva, com 280 novos postos de vacinação distribuídos pelo território nacional (119 postos de vacinação massiva e 161 de resposta reforçada, a maioria dos quais já em funcionamento).

Reforço de recursos humanos: estão a ser contratados "todos os trabalhadores necessários"

Em março, a task force de vacinação avançou que seria necessário contratar no total, 5.200 profissionais para a vacinação em massa contra a covid-19, entre os quais 2500 enfermeiros, 400 médicos e 2300 auxiliares.

Em abril, o almirante Gouveia e Melo disse, num debate no âmbito da iniciativa "Conversas com Cientistas - Décadas de Ciência para Dias de Vacinas", que a segunda fase da vacinação contra a covid-19 iria obrigar a um reforço de 1.700 profissionais de saúde e que não havia "perspetiva de falta de recursos humanos" para cumprir o objetivo de vacinar 100 mil pessoas por dia.

Questionada pela Renascença, a task force não avança números sobre as contratações já feitas. Diz que o "processo encontra-se a decorrer, em articulação com o Ministério da Saúde, a Task Force, as ARS e as autarquias, no sentido de assegurar que o planeamento é executado, sendo recrutados todos os trabalhadores que, em função da evolução do plano de vacinação, sejam necessários".

A task force sublinha ainda que "continua a existir a possibilidade de celebração de contratos de trabalho a termo resolutivo incerto" para colmatar as necessidades.

Auto-agendamento para complementar o agendamento centralizado

Para agilizar o processo de vacinação, a task force diz estar a adaptar os sistemas de informação para o agendamento centralizado. Este sistema, com base na base de dados dos utentes, está em vigor desde o início do plano.

Mas a esta possibilidade adiciona-se também a possibilidade de fazer o autoagendamento.