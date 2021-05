Cimeira Social: Espanha defende levantamento das patentes da vacina Covid-19

Veja também:

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, disse à chegada da Cimeira Social do Porto que defende o levantamento das patentes das vacinas para a Covid-19 e medidas mais ambiciosas para acelerar a imunização da população mundial.

"Devemos suspender as patentes, mas é preciso sermos mais ambiciosos", declarou Pedro Sánchez aos jornalistas.

O chefe do Governo espanhol acolhe de forma positiva a proposta do Presidente norte-americano, Joe Biden, de levantar as patentes das vacinas para a Covid, mas considera que é preciso ir mais além.

Sánchez defende a transferência de tecnologia e conhecimento das farmacêuticas para os países para aumentar a rapidez e facilidade de produção e acelerar a distribuição de vacinas aos países que mais necessitam.

A questão do levantamento das patentes não é pacífica. A Alemanha já manifestou a sua oposição a essa possibilidade.