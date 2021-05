Cimeira Social: Autarca do Porto enaltece papel das cidades na recuperação da crise social

O presidente da Câmara do Porto enalteceu a importância das cidades para "moldar uma Europa mais forte e inclusiva" na recuperação da crise social imposta pela pandemia de covid-19, e agradeceu o contributo solidário da União Europeia (UE).

Rui Moreira partilhou hoje esta mensagem na simbólica cerimónia de entrega das chaves da cidade e aos dirigentes das instâncias da União Europeia que vão participar na Cimeira Social, que arranca esta tarde no Porto.

"A presente crise sanitária impõe-nos uma resposta coletiva aos desafios que a Europa está a encarar. Podemos testemunhar o empenhamento das cidades, em moldar uma Europa social mais forte para uma justa e inclusiva recuperação. Acreditamos que as cidades têm ainda um papel importante a desempenhar", disse o autarca independente, durante o discurso.

Ao entregar as chaves da cidade à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ao presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e ao presidente do Parlamento Europeu, David Maria Sassoli, Rui Moreira considerou que os dirigentes passam a ser também "cidadãos do Porto".

"Expresso o apreço e encorajamento para continuarem a desenvolver novos diálogos para uma sociedade mais justa e inclusiva na Europa. A partir de hoje, têm a chaves da nossa casa, e, mais que isso, daqui em diante, são cidadãos do Porto", revelou o autarca.

Nesta cerimónia, em que participou, também, o primeiro-ministro, António Costa, a quem Rui Moreira agradeceu "ter trazido à cidade e à região as instituições europeias", o presidente da Câmara sublinhou que o Porto mudou "drasticamente e positivamente" nos últimos 35 anos, desde a adesão de Portugal à União Europeia.

"Temos investido, fortemente, na coesão social e a cultura é uma das maneiras para a atingir. O nosso objetivo é promover um desenvolvimento social e ambiental sustentado, e acreditamos que a cultura é um dos mais importantes instrumentos para atingir essa missão", acrescentou o autarca.

Após a simbólica entrega das chaves da cidade aos dirigentes europeus, que antes tinham assinado o livro de honra do município e assistido a um breve trecho musical protagonizado pela Orquestra Juvenil de Bonjóia, a comitiva fez uma breve incursão pela varanda do edifício dos Paços do Concelho, onde cumprimentou os populares.

A Cimeira Social conta com a presença de 24 dos 27 chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE), reunidos para definir a agenda social da Europa para a próxima década.

Também presentes no evento, que decorre em formato "online" e presencial na Alfândega do Porto, estão os vice-presidentes executivos da Comissão Margrethe Vestager e Valdis Dombrovskis, o Alto Representante Josep Borrell e os comissários Elisa Ferreira, Mariya Gabriel e Nicolas Schmit, além de outros líderes políticos e institucionais, parceiros sociais e sociedade civil.

Definida pela presidência portuguesa como ponto alto do semestre, a Cimeira Social tem no centro da agenda o plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, apresentado pela Comissão Europeia em março, que prevê três grandes metas para 2030: ter pelo menos 78% da população empregada, 60% dos trabalhadores a receberem formação anualmente e retirar 15 milhões de pessoas, cinco milhões das quais crianças, em risco de pobreza e exclusão social.