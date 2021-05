Portugal na lista verde de destinos do Reino Unido

Veja também:

Portugal vai passar a constar na "lista verde" de destinos do Reino Unido, anunciou esta sexta-feira o Governo britânico.



A medida entra em vigor no dia 17 de maio, avança o ministro dos Transportes inglês, Grant Shapps.

Portugal passa a constar na lista de países que podem ser visitados pelos britânicos sem necessidade de realizar quarentena no regresso a casa por causa da pandemia de Covid-19.



Os viajantes e turistas terão de fazer um teste à saída e no regresso ao Reino Unido.

Na lista que será reavaliada de três em três semanas, estão também Grécia, Israel, Gibraltar e Malta.



Portugal é uma das exceções na Europa. A maioria dos países vai ficar na lista “amarela”, sujeita a restrições mais apertadas, como Espanha, França e Grécia.



“Fizemos um progresso enorme a combater a pandemia covid-19 no Reino Unido. Não chegámos ao fim, mas os sinais são muito positivos”, disse Shapps,

Porém, disse que é necessário não colocar este sucesso em risco e que “a única via de saída da pandemia é cuidado e prudência”.

“Temos de ter a certeza que países com os quais restabelecemos ligação são seguros, que as taxas de infeção são baixas e taxas de vacinação baixas, e não estão a incubar variantes perigosas e têm vigilância em prática”, indicou.

Desde janeiro que estavam proibidas as viagens para o estrangeiro exceto em casos de força maior e com justificação válida, sendo as infrações penalizadas com multas de 5.000 libras (5.800 euros).

[notícia em atualização]