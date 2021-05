O que é o Pilar Europeu dos Direitos Sociais que a Cimeira do Porto quer ajudar a implementar?

A Cimeira Social do Porto, agendada para 7 e 8 de maio, pretende ajudar à implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Que documento é este e o que pretende fazer são algumas das perguntas que pode ver respondidas de seguida.





Quando foi criado o Pilar Europeu dos Direitos Sociais?



O Pilar Europeu dos Direitos Sociais foi criado conjuntamente pelo Parlamento, Conselho e Comissão Europeia a 17 de novembro de 2017, na Cimeira Social para o Emprego Justo e o Crescimento que se realizou em Gotemburgo, na Suécia.





Quais são os objetivos deste Pilar?

O objetivo do Pilar Europeu dos Direitos Sociais é garantir aos cidadãos novos direitos e mais eficazes. Baseia-se em 20 princípios fundamentais estruturados em torno de três grandes capítulos:

Igualdade de oportunidades e acesso ao mercado de trabalho;

Condições de trabalho justas;

Proteção e inclusão sociais.





Quais são os 20 princípios fundamentais?

No capítulo da “Igualdade de oportunidades e acesso ao mercado de trabalho” são os seguintes:

1. Educação, formação e aprendizagem ao longo da vida

2. Igualdade entre homens e mulheres

3. Igualdade de oportunidades

4. Apoio ativo ao emprego





No capítulo das “Condições de trabalho justas” são os seguintes:

5. Emprego seguro e adaptável

6. Salários

7. Informações sobre as condições de emprego e proteção em caso de despedimento

8. Diálogo social e participação dos trabalhadores

9. Equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada

10. Ambiente de trabalho são, seguro e bem adaptado e proteção dos dados





No capítulo da “Proteção e inclusão sociais” são os seguintes:

11. Acolhimento e apoio a crianças

12. Proteção social

13. Prestações por desemprego

14. Rendimento mínimo

15. Prestações e pensões de velhice

16. Cuidados de saúde

17. Inclusão das pessoas com deficiência

18. Cuidados de longa duração

19. Habitação e assistência para os sem-abrigo

20. Acesso aos serviços essenciais





Há um calendário para a implementação deste Pilar?

Foi feito um plano de ação que prevê o cumprimento de várias etapas num calendário estabelecido até 2024. Esse calendário pode ser consultado aqui. De forma global, a ideia é que as metas sejam alcançadas até 2030 e a Cimeira Social que se realiza no Porto pretender dar um impulso à implementação deste plano de ação e do Pilar Europeu dos Direitos Sociais.

As metas principais que se pretendem alcançar são as seguintes: