"Compromisso do Porto" pede uso de mecanismos políticos para cumprir objetivos

Os líderes europeus subscreveram esta sexta-feira no Porto um "compromisso" capaz de garantir mecanismos para os que os estados possam cumprir os objetivos do Pilar Social Europeu "sem deixar ninguém para trás".

Para cumprir as metas, o "Compromisso do Porto" propõe união de "forças" no sentido da inclusão, sustentabilidade, criação de emprego, numa altura em que se vivem tempos sem precedentes provocados pela crise sanitária.

"Com o desemprego e as desigualdades mais acentuadas por causa da pandemia, é importante canalizar recursos para onde são mais necessários para o fortalecimento das nossas economias e concentrar os nossos esforços políticos em igualdade de oportunidades, criação de emprego, empreendedorismo e redução da pobreza e da exclusão" refere o documento de três páginas.

O compromisso pretende mobilizar os recursos necessários – investimentos e reformas – para solucionar a crise económica e social e realçar a "resiliência" em futuras crises, assim como fortalecer a competitividade com base num crescimento sustentável, inclusivo, "com emprego e justiça social".

O texto destaca "especial atenção" ao ambiente, melhoria dos conhecimentos tecnológicos e digitais por parte dos trabalhadores e ênfase no papel das instituições e das pequenas e médias empresas.

Por outro lado, os líderes europeus e parceiros sociais concordaram em promover a igualdade de género, incluindo colmatar as diferenças salariais entre homens e mulheres e desenvolver políticas capazes de garantir a coesão social e lutar contra todas as formas de discriminação, incluindo no "mundo do trabalho".

Crianças em risco de pobreza, idosos, pessoas com deficiência, migrantes, pessoas sem-abrigo ou pertencentes a grupos minoritários devem ser alvo de políticas públicas contra discriminação.

"Nós apelamos ao Conselho Europeu para apoiar os objetivos 2030 propostos pela Comissão Europeia para o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, promovendo a recuperação do emprego e a melhoria das condições de trabalho, para se conseguir aumentar para 78% a taxa de emprego", refere o texto.

Para aumentar o emprego é preciso combater as diferenças de género, sublinha o documento.