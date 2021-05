Autoridades europeias saúdam Cimeira Social "revolucionária"

Veja também:

A Cimeira Social do Porto desta sexta-feira foi recebida com elogios por parte das altas autoridades europeias,depois do discurso de António Costa que encerrou o encontro de líderes na Alfândega do Porto.

Definida pela presidência portuguesa como ponto alto do semestre, a Cimeira Social teve no centro da agenda o plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, apresentado pela Comissão Europeia em março, que prevê três grandes metas para 2030: ter pelo menos 78% da população empregada, 60% dos trabalhadores a receberem formação anualmente e retirar 15 milhões de pessoas, cinco milhões das quais crianças, em risco de pobreza e exclusão social.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, defendeu que a União Europeia (UE) deve "consolidar e fortalecer" a capacidade para a fraternidade face às "grandes transformações" que estão em curso a nível global.

"Este momento inscreve-se numa intuição que tivemos (...) de que as grandes transformações, climática e digital, (...) devem levar-nos a consolidar e fortalecer a capacidade para a fraternidade europeia, para essa famosa promessa europeia, que foi construída nas ruínas da Segunda Guerra Mundial, [que vê] a paz e a prosperidade enquanto pedras basilares da dignidade e da liberdade pessoal, da capacidade de agarrar o destino com as próprias mãos", apontou Charles Michel, no Porto.