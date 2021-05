Nuno Dias ainda tem "esperança" de convencer Guitta a ficar no Sporting

Nuno Dias reconhece que o processo está praticamente fechado, mas ainda tem "uma réstia de esperança" na possibilidade de o Sporting manter o guarda-redes Guitta.

O brasileiro já disse que não vai continuar em Alvalade, mas o treinador campeão europeu ainda não desistiu. Já em relação a Taynan, a saída é inevitável.

"[Guitta] Vai ser difícil ficar. Não por opção nossa. O Sporting fez propostas a ambos. Com o Guitta ainda tentámos todos os esforços. Ainda tenho uma réstia de esperança", diz Nuno Dias, convidado do programa As 3 da Manhã da Renascença.