Frederico Ferreira Silva foi eliminado nos quartos de final do Open de Praga. O número três nacional, 174 da classificação ATP, foi derrotado por Tallon Griekspoor, em dois sets, pelos parciais de 6-2 e 6-4.

O holandês, 143 do "ranking" mundial, segue para as meias-finais, onde vai defrontar o vencedor do encontro entre Norbert Gombos e Sumit Nagal.