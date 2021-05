Ciclistas portugueses em boa forma para a Volta a Itália

Os ciclistas portugueses João Almeida (Deceuninck-QuickStep), Ruben Guerreiro (Education First-Nippo) e Nelson Oliveira (Movistar) iniciam no sábado a Volta a Itália, com o trio a apresentar bons resultados nos primeiros meses da época.

Depois de um 2020 histórico, precisamente no Giro, em que liderou a prova 15 dias seguidos e acabou no quarto lugar, o melhor resultado de sempre de um português na corrida, João Almeida regressa ancorado em boas prestações.

A época abriu na Volta aos Emirados Árabes Unidos e rendeu-lhe o primeiro pódio numa corrida do WorldTour, com o terceiro lugar (segundo na juventude) e uma mostra de regularidade: fez quatro vezes "top-10" nas etapas, de sete possíveis.

Seguiu-se um 37.º lugar na Strade Bianche a caminho do Tirreno-Adriático, onde voltou a mostrar credenciais - acabou no sexto lugar final, o terceiro da juventude, e ganhou moral com várias exibições autoritárias -, que o ajudarão no Giro, onde terá de partilhar a liderança da equipa belga com o regressado Remco Evenepoel.