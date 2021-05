Paços de Ferreira regressa às competições europeias

O Paços de Ferreira confirmou, esta sexta-feira, a qualificação para a próxima edição da Conference League, a nova prova europeia que arranca na próxima época.

A equipa pacense, que regressou à I Liga na última temporada, assegurou pelo menos o sexto lugar do campeonato, depois da derrota do Santa Clara em casa do Famalicão, por 1-0.

Contas feitas, o Paços de Ferreira é atualmente quinto classificado, com 49 pontos, mais 12 do que os açorianos, que ocupam o sétimo lugar da tabela classificativa. Resta perceber se o Paços de Ferreira terminará no quinto ou sexto posto, que dão acesso à terceira pré-eliminatória e segunda pré-eliminatória da Conference League, respetivamente.

O Paços de Ferreira sabe já, pelo menos, que terá de contratar um novo treinador na próxima época para comandar a equipa na jornada europeia, uma vez que Pepa tem já acordo com o Vitória de Guimarães.

O clube pacense vai participar nas competições europeias pela quarta vez, depois de se ter estreado em 2007/08, ainda na Taça UEFA, em 2009/10, na Liga Europa, e 2013/14, nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões e, depois, na fase de grupos da Liga Europa.