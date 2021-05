Famalicão vence Santa Clara e fica cada vez mais perto da manutenção

O Famalicão recebeu e venceu o Santa Clara, esta sexta-feira, por 1-0 e fica mais perto da manutenção na I Liga.

A equipa açoriana ficou condicionada pela expulsão de Nenê, que acertou em Iván Jaime com o cotovelo e viu o cartão vermelho direto, aos 35 minutos de jogo.

Ivo Rodrigues abriu o marcador aos 69 minutos para o Famalicão, mas o lance foi invalidado por fora de jogo de Anderson no início da jogada. O mesmo extremo viria a marcar aos 82 o único golo da partida, de penálti, depois de uma falta de Sagna.

O lateral do Santa Clara foi também expulso por acumulação de amarelos aos 98 minutos e os açorianos terminaram reduzidos a nove elementos.

Com este resultado, o Famalicão sobe ao 13º lugar, com 34 pontos, e fica muito perto de garantir a manutenção. O Santa Clara mantém-se no oitavo lugar e vê a Europa cada vez mais longe. A formação de Daniel Ramos soma 37 pontos e tem menos cinco do que o Vitória de Guimarães.