Boavista empata com o Tondela e não foge à zona de "play-off" de descida

Tondela e Boavista empataram, esta sexta-feira, a um golo no Estádio do Bessa, na partida que encerra a 31ª jornada da I Liga.

Mario González, o terceiro melhor marcador do campeonato, abriu o marcador para a equipa do Tondela, aos 78 minutos de jogo, assistido por Ricardo Alves.

Já muito perto do fim, o hondurenho Alberth Elis conseguiu o empate, ao encostar a bola depois de uma boa jogada de Nathan pelo corredor direito.

Com este resultado, o Boavista continua no 16º lugar, de "play-off" de despromoção, com 30 pontos, mas reduziu a distância para o Rio Ave e Marítimo, que perderam nesta jornada. Já o Tondela é 10º, com 36 pontos.