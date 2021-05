Thauvin junta-se a Gignac no Tigres

O Tigres, do México, anunciou a contratação do internacional francês Florian Thauvin.

O avançado de 28 anos termina contrato com o Marselha e vai trocar o futebol europeu pelo México, seguindo o mesmo caminho do que o antigo colega de equipa André-Pierre Gignac.

O ponta de lança trocou o Marselha pelo Tigres em 2015 e é a grande figura do clube desde então, com 149 golos apontados em 261 jogos disputados. Thauvin está no Marselha desde 2013, tendo somado 86 golos em 279 jogos disputados.