"Sá Pinto estava sempre a gritar no banco, desesperado"

O capitão do Vasco da Gama, Leandro Castán, diz que Sá Pinto, treinador que esteve no clube na época passada, não passou confiança à equipa. O central brasileiro diz, no podcast GE Vasco, que o técnico português "estava sempre a gritar, desesperado" nos jogos e não conhecia os jogadores.

Castán esclarece que "não houve problema de relacionamento" com Sá Pinto, "mas em campo não estava a funcionar".

"Ele não conhecia o nosso grupo e eu disse-lhe isso. Ele não conhecia o futebol brasileiro e falo tranquilamento, porque disse-lhe isso na cara", revela.

Castán conta, ainda, que disse a Sá Pinto que ele "não dava confiança para os meninos". "A gente olha para o banco e vocês está sempre a gritar, desesperado", acrescenta.

O central, de 34 anos, que passou, entre outros, pela Roma, critica a forma como a equipa jogava, "era de chutão para a frente", e diz que agora, com Marcelo Cabo, o Vasco já tem outro tipo de futebol que beneficia as características dos jogadores que formam o plantel e "faz crescer os meninos".

Ricardo Sá Pinto treinou o Vasco da Gama na época passada. Entrou com o campeonato em andamento, já depois de a equipa ter sido orientada por Abel Braga e Ramon Menezes. Foi demitido após 15 jogos e substituído por Vanderlei Luxemburgo. O clube acabou por descer à segunda divisão brasileira.

Sá Pinto, entretanto, foi contratado pelos turcos do Gaziantep, que deixará no final da época, como revelou. A equipa está no 8.º lugar do campeonato.