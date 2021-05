Real Sociedad vence Elche e consolida quinto lugar em Espanha

A Real Sociedad consolidou esta sexta-feira o quinto lugar da Liga espanhola de futebol, com uma vitória por 2-0 sobre o 'aflito' Elche, no arranque da 35.ª jornada da competição.

A formação basca teve muitos problemas em resolver o jogo, mesmo tendo jogado em superioridade numérica desde o minuto 11, momento em que Raúl Guti foi expulso.

Aritz Elustondo fez o primeiro golo, aos 72 minutos, de cabeça, e Mikel Oyarzabal marcou o segundo dos locais, aos 90+2, na melhor jogada da partida, de excelente entendimento do ataque 'donostia'.

Com este triunfo, a Real Sociedad chega aos 56 pontos e fica mais firme no quinto lugar, e na luta pelo acesso à Liga Europa. Seguem-se na tabela Villareal (52) e Bétis (51), ambos com um jogo a menos.

Quanto ao Elche, mantém o penúltimo lugar, com 30 pontos, a apenas um da ‘linha’ de manutenção.