Palmeiras vence Santos e continua na luta pelo apuramento no Paulistão

O Palmeiras venceu o Santos, por 3-2, na penúltima jornada do Campeonato Paulista, e continua na luta pelo apuramento para os quartos de final da competição.

Viña, Willian e Lucas Esteves marcaram os golos do Palmeiras; Kaio Jorge fez os dois golos do Santos.

Foi a terceira consecutiva da equipa de Abel Ferreira e permite manter a esperança de revalidação do título conquistado na época passada. Devido à densidade de jogos, entre estadual e Libertadores, o treinador português têm sido obrigado a uma gestão mais condicionada e o Paulistão tem sido palco de oportunidades para os mais jovens.

No jogo com o Santos, decisivo na luta pelo apuramento para a próxima fase, Abel já utilizou algumas das figuras principais. Com uma jornada por realizar, o Palmeiras está no 3.º lugar do Grupo B, a um ponto do Novorizontino, segundo classificado. O Bragantino lidera e já garantiu a qualificação.

O Verdão terá de fazer melhor resultado que o Novorizontino na última ronda. O Palmeiras joga no terreno do Ponte Preta, já sem hipóteses de apuramento; o Novorizontino visita o Corinthians, já qualificado.

Se vencer, o Palmeiras precisa que o rival não ganhe ao Corinthians. Se empatar, é necessário que o Novorizontino perca, pelo menos, por dois golos de diferença. Em caso de vitória, o Novorizontino garante a presença nos quartos de final, independentemente do resultado do Palmeiras.

Os jogos estão agendados para domingo.