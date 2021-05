Lille vence e fica a dois jogos do título

O Lille venceu, esta sexta-feira, em casa do Lens por 3-0 e está cada vez mais perto do título de campeão francês.

Burak Yilmaz abriu o marcador logo aos quatro minutos de jogo, de grande penalidade. O jogo ficou mais fácil para o líder com a expulsão de Michelin, aos 35, por acumulação de amarelos. Yilmaz dilatou vantagem aos 40 e Jonathan David fechou o resultado final aos 60 minutos de jogo.

Os portugueses José Fonte, que é o capitão, e Xeka foram titulares, enquanto que Tiago Djaló e Renato Sanches não saíram do banco de suplentes.

Com este resultado, o Lille reforça a liderança com duas jornadas por disputar. A equipa é líder com 79 pontos, mais quatro do que o PSG, que ainda não entrou em campo.