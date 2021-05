Leicester City sofre pesada derrota em casa

O Leicester City foi goleado em casa pelo Newcastle United, mas resultado não vai colocar a equipa fora dos lugares de qualificação para a Liga dos Campeões.

A equipa do norte de Inglaterra já vencia por 2-0 ao intervalo, com golos de Joe Willock, aos 22 minutos, e Dummet, aos 34. O Leicester não entroui melhor na segunda parte e chegou a estar a perder por 4-0, com "bis" de Callum Wilson, aos 64 e 73 minutos de jogo.

Albrighton, aos 80 minutos, e Iheanacho, aos 87, reduziram a pesada desvantagem para o Leicester. O internacional português Ricardo Pereira foi titular e saiu aos 69 minutos de jogo.

O Leicester fica com os mesmos 63 pontos e com o terceiro lugar em risco, que pode perder para o Chelsea. Já o Newcastle subiu quatro posições até ao 13º posto, com 39 pontos somados.