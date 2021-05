Clubes fundadores da Superliga assinam compromisso com a UEFA

A UEFA anunciou, em comunicado, que nove dos 12 clubes que anunciaram a criação da Superliga Europa assinaram um compromisso num "espírito de reconciliação e para bem do futebol europeu".

Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham, Atlético de Madrid, Inter e AC Milan subscreveram o documento, ficando de fora apenas o Barcelona, Real Madrid e Juventus, principais impulsionadores do projeto.

Uma das medidas do compromisso prevê multas pesadas caso os clubes voltem a criar uma prova não autorizada pela UEFA, no valor de 100 milhões de euros, ou de 50 milhões caso quebrem qualquer outra medida do compromisso.