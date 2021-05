Bottas à frente de todos. Verstappen à frente de Hamilton

Valtteri Bottas fez a volta mais rápida em Barcelona, na primeira sessão de treinos livres do GP de Espanha, em Fórmula 1. O piloto da Mercedes rodou em 1:18.504. Bateu Max Verstappen, em Red Bull, por 0.033 segundos.

O campeão do mundo, e líder do Mundial de Pilotos, Lewis Hamilton foi o terceiro mais veloz, a 0.123 segundos de Bottas.

Foi uma sessão de treinos atribulada, com uma primeira interrupção, devido a uma saída de pista de Mazepin e houve bandeiras vermelha, a 15 minutos do final, depois de Robert Kubica, que correu no lugar de Raikkonen no Alfa Romeo, esta sexta-feira, ter tido um acidente na curva 10.

O GP de Espanha, quinta prova do Mundial de Fórmula 1, corre-se no domingo.