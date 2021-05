Hospitais voltam quase ao tempo da troika com o Plano de Resilência e Recuperação

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) entregue pelo Governo em Bruxelas promete milhões para o Serviço Nacional de Saúde (SNS), mas, na prática, recupera algumas das linhas de ação definidas com a troika - urgências concentradas, gestores escrutinados e nova organização para evitar desperdícios.

De acordo com o semanário Expresso, o plano prevê a concentração das urgências de Lisboa e do Porto já em 2022, visa também mudar o funcionamento e gestão dos hospitais, com objetivos financeiros estritos e reforçar o papel do Ministério das Finanças nesta avaliação contínua.

O objetivo desta “reforma hospitalar” é ganhar eficiência e diminuir alegados desperdícios no Serviço Nacional de Saúde.

Esta é uma reforma que os administradores hospitalares acusam de ser “uma reedição da troika”.

Apesar de reconhecer que algumas medidas são necessárias, Alexandre Lourenço, o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, nota que “é retomada a implementação de medidas exigidas pelo sector e definidas em conjunto com os credores internacionais no Programa de Assistência em 2011”, tendo sido “muitas adiadas por praticamente sete anos”.